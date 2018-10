Mamá trans: “Lo voy a criar con la libertad que a mí se me negó”

Hace algunas semanas, mientras se discutía en el Senado la ley integral para personas trans, por primera vez en la historia, la Justicia de Paysandú concedió la tenencia de un niño de cuatro años a su tía, una mujer trans.

En 2014, tras descubrir que su sobrino no tenía a nadie que se hiciera cargo de él en la familia (estaba bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) inició los trámites para obtener la custodia legal. Nicole Vázquez vive en Buenos Aires con su pareja, por lo que su objetivo era que se le diera la tenencia para poder convivir con el niño en la capital porteña. Tras varias audiencias, Nicole logró que el niño se fuera temporalmente a vivir con ella mientras se tomaba una resolución definitiva.

Según informó el diario local El Telégrafo, la Justicia falló a su favor y le concedió la tenencia legal del niño. “Hoy Paysandú hizo historia y demostró que le importa la lucha de la comunidad LGBT y el bienestar de los niños para que puedan vivir en familia. Estoy muy emocionada tras una lucha de tres años”, dijo ella al final de la audiencia.

En una entrevista con Radio Uruguay hizo referencia al derecho a acceder a la Justicia: “El acceso a la Justicia lo tuve, tengo que decirlo, porque mayormente nosotras, las travestis y transexuales, no tenemos acceso a la Justicia o tenemos un acceso que no es justo. No fue fácil, porque hubo una apelación al principio. Se me negó totalmente la tenencia del nene sin ninguna base legal. Deducimos que hubo discriminación y prejuicios. Por suerte no toda la Justicia es iguales. A la jueza que me negó al nene de entrada se le dijo que había discriminado; eso figura en el expediente”.

Ese día volvió a su casa sola, sin el nene. Por el fallo en contra se atrasó todo el trámite y se apeló. Luego, con otra jueza al frente, los resultados fueron otros. “Ahora, con la jueza Jimena Haw de Paysandú, me saco el sombrero y la aplaudo. Es un orgullo tener jueces en Paysandú a los que de verdad les importan los niños. Porque ni siquiera hablo de que le importe yo, o la comunidad LGTB, sino que le importen los niños. Porque el derecho primordial a vivir en familia es del niño”.

Nicole Vázquez.

Para Nicole, la tenencia definitiva fue un logro importante: “Con tenencia o sin tenencia, ya me siento madre. Ya soy su madre, porque madre no es la que da a luz, padre no es quien aporta el esperma, sino que ser madre o padre es una construcción que se desarrolla en el vínculo con el niño”.