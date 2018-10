Si duele no es amor. Esta premisa podría resumir, de alguna manera, el mensaje que promueve la campaña “Noviazgos libres de violencia”, que durante 50 días invadirá centros educativos y juveniles de todo el país en forma de talleres, actividades recreativas, espectáculos artísticos y hashtags. La iniciativa, que este año se realiza por tercera vez consecutiva, es impulsada por una veintena de instituciones del Estado –representadas en los tres niveles de gobierno– y por organizaciones de la sociedad civil.

Los adolescentes y jóvenes son los protagonistas activos de estas instancias. La idea es plantear las distintas formas de violencia que se pueden vivir en las relaciones afectivas para que sean ellos mismos quienes, a partir de ahí, problematicen, debatan y construyan.

“En general se busca trabajar en talleres sobre qué entienden por violencia, cómo se sienten, cómo son sus relaciones amorosas y qué propuestas hay para cambiar lo naturalizado”, explicó la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mariella Mazzotti, en diálogo con la diaria. Para lograrlo, hay pensadas varias estrategias comunicacionales. “Algunos hacen videos, algunos hacen afiches; tenemos previstos unos cuantos murales en lugares estratégicos del interior del país y también canciones. El lanzamiento en varios departamentos va a tener además espectáculos musicales de grupos juveniles y otro tipo de acciones, como obras de teatro o títeres para adolescentes”, detalló Mazzotti.

Las dos primeras ediciones de la campaña llegaron a más de 25.000 adolescentes y jóvenes, a través de aproximadamente 300 actividades en todo el país. Las instituciones coordinadoras esperan que este año el alcance sea mayor.

Promover la reflexión sobre la violencia de género durante la adolescencia y la juventud es crucial, porque generalmente es en estas etapas que las personas establecemos nuestros primeros vínculos sentimentales, y esto define cómo será la construcción de nuestras relaciones futuras.

La realidad del país hace que esta instancia de diálogo sea urgente. En Uruguay, siete de cada diez mujeres mayores de 15 años vivió situaciones de violencia basada en género al menos una vez a lo largo de su vida, según datos de la Primera Encuesta Nacional de Prevalencia Sobre Violencia Basada en Género y Generaciones. El sondeo muestra que los índices de prevalencia de violencia basada en género dentro de las parejas son mayores entre las mujeres jóvenes. Esto vulnera el goce y ejercicio de sus derechos, y define parte de su identidad. En este marco, la familia, el sistema educativo, el grupo de pares y otros espacios de la vida pública aparecen como centrales para prevenir estas situaciones y promover relacionamientos libres de violencia. A eso apunta la campaña.

La violencia no es sólo física, también puede ser psicológica o sexual. Es violencia psicológica si te insulta, cuestiona la ropa que te ponés, revisa tu celular o tus redes sociales, te cela o te hace escenas frente a otras personas, te obliga a tomar alcohol u otras sustancias aunque no tengas ganas. Puede ser violencia sexual si te obliga a tener relaciones sexuales aunque no tengas ganas, te saca fotos o te filma en situaciones comprometidas y te amenaza con publicar eso en redes sociales, no te permite elegir qué método anticonceptivo usar, te presiona para no usar preservativo. Fuente: Ministerio de Salud Pública

Hablar de noviazgos libres de violencia tiene que ver con desentrañar los estereotipos de género asociados al ideal del amor romántico, derribar los prejuicios y deconstruir una serie de valores que están enraizados profundamente en la sociedad patriarcal. Se trata, en definitiva, de promover un cambio cultural. El viernes 12, durante el lanzamiento de la campaña en la sede de Presidencia, los representantes de los distintos organismos del Estado hicieron especial hincapié en esto.

“Entender desde que somos jovencitos y jovencitas que las relaciones afectivas no son relaciones de poder es gran parte de esta campaña”, dijo en ese sentido la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. “Estamos avanzando en la deconstrucción de determinados valores que son fruto de una concepción patriarcal, que obliga al varón a que tenga que ser fuerte, macho e insensible porque de lo contrario muestra debilidad, y la mujer tiene que ser dócil”, manifestó Arismendi.

En una línea similar se expresó la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, quien recalcó la importancia de entender que “la violencia empieza por la desigualdad” y que “la igualdad se aprende”.

Específicamente sobre los vínculos de pareja, Goyeneche consideró que “hay muchas formas de querer y todo el amor es válido”, siempre y cuando se tenga claro que “ningún amor duele”. “Si duele, si violenta, si posee, no es amor. Por eso, sumarse a esta campaña también es promover el amor compañero, que es amor igualitario. Así, vamos a seguir construyendo una mejor sociedad”, agregó.

Para la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Marisa Lindner, el amor “es un tema que de alguna forma también ha estado asociado a la dominación”. “Es el amor como propiedad, el amor como la pertenencia de uno a otro, y eso es un elemento imprescindible a deconstruir y por lo tanto a trabajar, porque construye subjetividades”, afirmó. En esa construcción de subjetividades el rol de los adultos es fundamental, porque los adolescentes absorben lo que ellos transmiten “permanentemente” en cuanto a lo que son “los procesos de ser varón, de ser mujer y de relacionarse en la sociedad”.

Por eso, Lindner hizo un llamado al “mundo adulto” a revisar la relación con los niños y adolescentes y “generar elementos que también sean aprendizajes”, tanto en los centros de estudio como en otras instancias “que de alguna manera hacen a la convivencia comunitaria permanente”.

El alcalde del Municipio B y único hombre en el panel, Carlos Varela, aseguró en su turno que promover todas estas cuestiones durante la infancia, la adolescencia y la juventud es la “mejor manera” de prevenir situaciones de violencia de género, porque “en esa construcción de los primeros amores hay una construcción de la configuración de la violencia hacia el futuro”.

En tanto, la subsecretaria de Educación y Cultura, Edith Moraes, puso el acento en otra cara de la campaña que tiene que ver con pensar en el noviazgo no desde una perspectiva de “sufrimiento” sino desde el “disfrute del vínculo”. A eso están dirigidas, aseguró, las propuestas que se van a realizar estas semanas en los 127 centros MEC distribuidos en todo el país.

Una cuestión en la que se detuvo particularmente la titular del INAU fue en la importancia de que sean los propios adolescentes los voceros de sus realidades, en el seno de una sociedad que describió como “adultocéntrica”. “No hay mejores traductores de la realidad de construcción de subjetividad que los niños y los adolescentes, así como no hay palabra con más autoridad para un niño o un adolescente que la de otro niño u otro adolescente”, aseguró Lindner. Entonces, darles autonomía y espacio para que reflexionen y tomen sus propias decisiones “sobre la base de parámetros vinculados a la igualdad” es fundamental, así como entender que las autonomías e identidades se empiezan a construir desde el momento en que una persona nace. “Es un aspecto sustantivo que desde las primeras etapas de vida nosotros logremos transmitir elementos que den posibilidades para la construcción de autonomías física, económica, social o cultural, autonomías que de alguna manera les permitan crecer y fortalecerse como personas que son desde que nacen, y no desde que llegan a la adultez”, explicó Lindner. Es decir, “un proceso de autonomía que permita niveles de libertad y de convivencia y diálogo con las otras y los otros”.

La ministra Arismendi dijo que, justamente porque su cartera entiende que el cambio es profundo y empieza desde temprano, junto con el INAU han desarrollado programas para que “desde chiquitos” los niños y niñas sean “educados con igualdad”. Esto implica, entre otras cosas, dar “la posibilidad de que el nenito pueda jugar con el bebé o cocinar, y la nenita pueda jugar con el autito o patear la pelota”.

Vinculado a esto, la consejera del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública Laura Motta insistió en la importancia de la formación de los docentes para que los estudiantes –desde el jardín de infantes a la universidad– tengan relaciones libres de violencia. “Los docentes sin duda son transmisores de cultura y son transmisores de una cultura vivida, por lo tanto uno tiene que deconstruir esa cultura vivida para poder permitir una nueva forma de aproximarse”, explicó Motta.

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, contó que el aporte de su cartera a la campaña será difundir sus contenidos a través de sus distintos programas de desarrollo, incluidos los de ciencia y tecnología. En este sentido, Cosse consideró que la campaña está “completamente alineada con lo que es la promoción que realiza el Ministerio de Industria, Energía y Minería hacia niñas y mujeres jóvenes” para que se incorporen a este “mundo del futuro” y puedan elegirlo sin el peso de los estereotipos sobre sus hombros y, sobre todo, “sin miedo”.

Si estás pasando por una situación de violencia, podés tomar algunas medidas para cuidarte:

»» Hablá con alguien en quien confíes.



»» No tengas vergüenza ni sientas culpa, no sos responsable de lo que está pasando.



»» Hablá con personas cercanas para que estén alerta y, en situaciones de riesgo, puedan llamar al 911.



»» Es importante que sepas de memoria el número de teléfono de alguien que pueda ayudarte en casos de emergencia.



»» Si no podés hablar, buscá alguna forma de comunicar tu problema. Por ejemplo, podés dejar un mensaje para que solamente alguien de tu confianza pueda verlo.



»» No permitas que haya armas u objetos peligrosos cerca, tratá de alejarte de ellos en casos de discusiones.



»» Intentá evitar las discusiones en espacios cerrados.



»» Si tu pareja está alcoholizada o bajo el efecto de alguna sustancia, alejate para evitar cualquier discusión.



»» Guardá tus documentos y objetos personales donde tu pareja no pueda encontrarlos.



»» Tratá de tener algún lugar donde ir en caso de emergencia.



»» Si no convivís con quien te agrede, evitá que entre a tu casa.



»» Si te visita, evitá dejar a mano las llaves de tu casa.



Fuente: Ministerio de Salud Pública