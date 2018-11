La Otra: canto feminista que aterriza en Uruguay

Una nueva ola de artistas feministas viene pisando fuerte en la escena internacional. Entre ellas se encuentra la cantautora española Isabel Casanova, más conocida como La Otra, que mañana actuará por primera vez en Montevideo.

Hace unos años que La Otra empezó a escribir “por necesidad”, según dice. “En alguna crisis de soledad me di cuenta de que me servía para sanarme, y desde entonces fui tomando como costumbre limpiar las heridas con música”.

Con una voz suave pero contundente, hace férrea su militancia. En sus composiciones pone sobre la mesa y problematiza algunos temas, como el mito del amor romántico, los estereotipos de la belleza y la violencia de las instituciones, entre otros. Cuestiona principalmente las estructuras que establece el sistema patriarcal y la violencia que generan.

La voz y la guitarra son para ella “armas con las que trabajar por las causas justas”. A mediados del año pasado creó una banda de mujeres, Las Locas del Co, que forman parte de su proyecto musical. Recorrió la geografía española en varias ocasiones para presentar temas de sus tres trabajos: Amanecer luchando, ‘Pa’fuera y pa’dentro y Creciendo. Los dos últimos fueron financiados por campañas de crowdfunding que tuvieron mucho éxito.

Compone desde la rabia, y desde su perspectiva como mujer hace una reivindicación política, ya que entiende que el arte no puede separarse del compromiso. Problematiza sobre las identidades de género y, en particular, sobre la disidencia. En declaraciones al medio digital Cuarto Poder, afirmaba: “Hay mucha violencia simbólica que tiene que ver con el lenguaje, con las normas de lo que tienen que ser y hacer una mujer y un hombre, con dónde quedan todas esas personas que no se identifican como hombres o mujeres y son disidentes respecto a eso”. Explicó también que “esas personas quedan en ningún lugar, ese ningún lugar se mantiene también con la violencia, hay exclusión, negación, invisibilización”.

Por ello, en muchas de sus canciones pone de manifiesto su camino hacia la deconstrucción del sistema patriarcal, donde su deseo de libertad también se encuentra con las contradicciones que genera este sistema tan arraigado en la cultura y en las normas sociales.

En canciones como ‘El blues de la violencia’ crítica sin tapujos la violencia que se ejerce por medio de las instituciones españolas, hecho que no pasa inadvertido en este último año en el que varios artistas han sido encarcelados en España, o se han exiliado, por criticar en sus obras a instituciones conservadoras como la monarquía.

Arte Muhé

Además del activismo mediante sus canciones, La Otra integra Arte Muhé, un colectivo de mujeres trans, cisgénero o personas no binarias. Este proyecto de artistas multidisciplinarias nació con dos intenciones. Por un lado, reivindicar la presencia de mujeres encima de los escenarios u otros espacios artísticos, impulsadas por un panorama en el que las mujeres conforman poco más de 10% del cartel en los grandes festivales musicales; por otro lado, la idea de acercar el arte a colectivos que no tienen acceso. De esta manera llegaron hasta la madrileña cárcel de Alcalá Meco, donde muchas de las integrantes de Arte Muhé se encontraron por primera vez.

El colectivo, iniciado por Eva Sierra, La Mare y María Ruiz, actualmente está conformado por más de 20 artistas del mundo de la música, la pintura, el teatro, la poesía y el circo, entre otras disciplinas. Una de ellas es la cantautora María Rozalén, una de las voces críticas que han irrumpido con más fuerza en el panorama musical español. También está Alicia Ramos, conocida activista transexual y cantautora, referente del proyecto de Ley Integral Trans que se discute en el Congreso español.

Cuestionar es parte del rol de estas artistas. En Las que faltaban, documental disponible en internet, la banda Mafalda cuestiona precisamente la falta de referentes mujeres y de disidencias en el mundo de la música, sobre todo en roles atribuidos normalmente a varones, como son la composición, la parte técnica o la instrumental. El film es una reflexión colectiva a través de los ojos de algunas mujeres de la escena musical, entre las que se encuentra La Otra. Las artistas hacen una puesta en común de sus experiencias en festivales y conciertos, a la vez que reflexionan sobre por qué es más difícil llegar, por qué reciben mansplaining cuando el trabajo que hacen es técnico, o por qué el patriarcado genera la idea de competencia entre las mujeres.