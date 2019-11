Marcha del Orgullo: una fiesta de 500.000 personas en las calles de Buenos Aires

La 28ª Marcha del Orgullo de Buenos Aires fue histórica: unas 500.000 personas bailaron, cantaron y desfilaron desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación durante nueve horas. La consigna principal fue “Por un país sin violencia institucional ni religiosa. Basta de crímenes de odio” en medio de un contexto postelecciones donde el presidente electo, Alberto Fernández, reiteró hoy su apoyo y compromiso con la diversidad sexual en un tuit que se hizo viral.

En ese sentido, Ezequiel Rabines, militante marika de La Cámpora y responsable de la seguridad de la marcha, dijo a Presentes: “Esta marcha la viví como que había necesidad de una enorme fiesta popular. Había ganas de volver a tomar las calles de forma libre sin sentirnos con ese estado de represión que estuvo con el gobierno de Macri. La viví con muchísima alegría de retomar el camino del reconocimiento de nuestros derechos y que nos garanticen con políticas públicas vivir en libertad”.

Desde el mediodía, miles se concentraron en Plaza de Mayo en la Feria del Orgullo, con la música de DJ Alan Fabulous y DJ Fabián Jara de fondo. Una novedad de este año en la feria fue la presencia del proyecto preservativo para vulvas, un reclamo que ha calado hondo en los últimos meses, en línea con una de las 22 subconsignas de la marcha: “El ajuste a la salud mata. Basta de faltantes de medicamentos. Exigimos una nueva ley de VIH”. Al respecto, Isma, joven varón trans, le dijo a Presentes: “Sin hormonas no hay orgullo. Es muy difícil estar contento en un contexto así. Para mí este espacio es de lucha”.

Entre la multitud, sentades sobre el pasto, un grupo de 20 personas vestides con uniforme fucsia y violeta y medias altas multicolores: eran los Ciervos Pampas Rugby Club. Quique, el presidente del primer club de rugby de diversidad sexual en América Latina, contó a Presentes que “el rugby se ha construido históricamente como un deporte machista y elitista. Nosotros estamos construyendo un nuevo deporte sin homofobia y sin ningún tipo de discriminación. Estamos tackleando la homofobia”.

A las 16, después de La Queen y Mala Fama, tocó el turno de cierre para Marilina Bertoldi. “Espero que disfruten. Esta marcha es nuestra”, dijo en medio del show ante una multitud que la ovacionaba. Bertoldi invitó a Benito Cerati para versionar un tema de la banda Virus.

“No hubo pago por parte del gobierno nacional para artistas, fueron con un viático mínimo simbólico. Estaban ahí poniendo el cuerpo porque también están convencidos de lo que estamos haciendo y lo importante que es ese momento”, dijo Marian Spagnuolo, de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO). El discurso de la COMO se hizo en un escenario en Plaza de Mayo porque el gobierno nacional no respondió al pedido de escenario en el Congreso, según denunciaron las organizaciones. Desde allí se nombraron las consignas principales de cada sector, entre ellas “Con la ESI no se metan”, “Separación política, económica y simbólica de la Iglesia y el Estado”, “Ley integral trans”, “Basta de racismo, xenofobia y sexismo”, “Les no binaries existimos”, “Orgullosamente bisexuales y pansexuales” y “Fuera el FMI”.

Organizaciones como La Rosa Naranja, Conurbanos por la Diversidad, 100% Diversidad y Derechos, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), entre otras, no formaron parte de la COMO pero participaron activamente en la marcha. Madeleine Valverde, activista travesti de La Rosa Naranja, habló sobre la situación del colectivo al que pertenece: “Es un día importante hoy para nuestra comunidad: basta de muertes, de que nos sigan estigmatizando y discriminando. Basta de falta de trabajo y falta de derechos”.

La activista marrona y travesti Daniela Ruiz dijo a Presentes. “Estoy acá primero por abolicionista, segundo por travesti, tercero por marrona, cuarto por plurinacional y quinto por feminista”. Y agregó: “Estamos en un momento no sólo de deconstrucción sino de construcción, de orgullo y de lucha. Creemos en la necesidad del cupo laboral trans – Diana Sacayán. Las travestis queremos trabajo digno, no solamente estar presentes, sino siendo parte transversal de este cambio cultural”.

Ante los resultados de las elecciones nacionales del 27 de octubre, Florencia Feldman, presidenta de la organización 100% Diversidad y Derechos, analizó: “Pasaron cuatro años que fueron muy difíciles para todo el país y por supuesto para nuestra población, en especial para nuestras compañeras travestis y trans. La violencia institucional, la exclusión y la pobreza nos golpearon muy fuerte. Esperamos aunque sea recuperar parte de lo que se perdió, y confiamos en que empiece una época de avances y de garantizar nuestros derechos. La forma de hacer esto es ser muches, estar todes juntes, construir colectivamente, por eso la marcha es el acto más importante que tenemos”.

La marcha fue tan concurrida que las carrozas entraron a la Plaza del Congreso recién pasadas las ocho. La fiesta siguió en las calles laterales, y la avenida Callao seguía repleta bien entrada la noche, en un clima de fiesta, lucha y alegría que no se veía desde hacía mucho tiempo.