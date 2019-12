Un grupo de mujeres y disidencias se reunieron frente a la sede del gobierno de Chile el 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, para denunciar todas las formas violencia machista. La convocatoria “Un violador en tu camino”, impulsada por el colectivo feminista Lastesis, era a realizar una coreografía y una canción. Para participar bastaba con tener una venda negra sobre los ojos, vestir ropa “de fiesta” y saber la letra, según adelantaron las organizadoras en su cuenta de Instagram.

El resultado fue tan impactante que, pocas horas después, el video de la performance ya había sido reproducido y replicado millones de veces en las redes sociales. “El patriarcado es un juez / que nos juzga por nacer. / Y nuestro castigo / es la violencia que ya ves”, dice el principio de la canción. Y sigue: “Es femicidio. / Impunidad para mi asesino. / Es la desaparición. / Es la violación”.

Inicialmente, la performance iba a ser estrenada en octubre, pero se pospuso por el estallido social que provocaron las protestas contra el gobierno que se desataron el 18 de ese mes. Por eso, la actuación fue también para repudiar la violencia que sufrieron mujeres, niñas y adolescentes en el marco de esas movilizaciones. Un informe de Human Rights Watch entregado la semana pasada al presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguraba que desde el comienzo de la crisis hasta el 21 de noviembre el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó ante la Fiscalía 442 denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de militares y carabineros, de las cuales 74 eran por abusos sexuales. El documento señalaba como una de las “acusaciones más frecuentes” que carabineros “obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías”, y destacaba que la práctica era más frecuente cuando las detenidas eran niñas y mujeres.

Ante la difusión masiva, las cuatro integrantes de Lastesis hicieron un llamado a mujeres y disidencias de todo el mundo para que replicaran la coreografía en sus respectivas ciudades el 29 de noviembre. La respuesta traspasó las fronteras latinoamericanas –con actuaciones en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay y República Dominicana– y llegó a países como Estados Unidos, Alemania, España y Francia.

En Montevideo, mujeres y disidencias se autoconvocaron para realizar la performance a las 19.30 en las escalinatas del Palacio Legislativo.

“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía / El violador eras tú./ El violador eres tú. / Son los pacos [policías], / los jueces, / el Estado, / el presidente”, cantaron al unísono, en un estribillo que se volvió prácticamente un himno contra la violencia de género y el sistema patriarcal. También sirvió para que muchas mujeres utilizaran la letra de la canción para compartir en las redes sociales sus propias experiencias de violencia sexual. En muchos casos, las usuarias reconocían que la iniciativa las impulsó a contar y denunciar por primera vez las violaciones o abusos sexuales que habían vivido.

El colectivo Lastesis fue formado hace un año y medio por Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, todas de 31 años y originarias de Valparaíso. En Instagram se presentan como un “colectivo interdisciplinario” que busca transmitir teoría feminista por medio de lenguajes audiovisuales. Por eso el nombre: “Porque nuestra premisa es usar tesis de teóricas feministas y llevarlas a puestas en escena para que se difunda este mensaje”, según dijeron la semana pasada tres de las cuatro integrantes al suplemento Verne del diario madrileño El País. Uno de sus primeros trabajos estuvo basado en el libro Calibán y la bruja, de la escritora italiana Silvia Federici. “Un violador en tu camino”, en cambio, se basó en una investigación que realizaron las mujeres sobre las violaciones en Chile. Una de las cosas que reveló ese estudio es que, en el país, sólo 8% de los juicios por violación recibe una condena.

La canción completa

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que ya ves.

Es femicidio.

Impunidad para mi asesino.

Es la desaparición.

Es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Son los pacos,

los jueces,

el Estado,

el presidente.

El Estado opresor es un macho violador.

El Estado opresor es un macho violador.

El violador eras tú.

El violador eres tú.

Duerme tranquila, niña inocente,

sin preocuparte del bandolero,

que por tu sueño dulce y sonriente

vela tu amante carabinero.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.

El violador eres tú.



“Un violador en tu camino”, de Lastesis