Actividades en la Facultad de Química por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para fomentar el acceso y la participación plena y equitativa para las niñas y las mujeres, la Comisión de Género de la Facultad de Química de la Universidad de la República (Udelar) organizó una jornada de actividades. La baja presencia femenina en espacios de toma de decisión es común en toda la Udelar. Mario Barité, prorrector de Extensión, sostuvo que dos de cada tres grados 5 en la Udelar son hombres”.

Las áreas asociadas a las ciencia no son la excepción. En Uruguay las mujeres representan apenas 24% de la fuerza laboral en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y solamente 31% de los investigadores en las áreas de ingeniería y tecnología son mujeres. “Siendo que la necesidad por este tipo de perfiles va in crescendo, prescindir de la mitad del talento es un lujo que ya no nos podemos dar”, dicen en el comunicado. Y agregan, citando a UNESCO, que “dejar a las niñas y las mujeres por fuera de la educación y [de las] carreras STEM es una pérdida para todos”.

En la sede de la Facultad de Química se ofrecieron diversas charlas, a cargo del decano Álvaro Mombrú y de las doctoras Livia Arizaga, Cecilia Fernández, María Torre y Sonia Rodríguez.

En la tarde hubo una actividad denominada Expo kids, en la que las niñas fueron protagonistas. Hubo stands con juegos asociados a la ciencia. Se podía dibujar en placas de petri, hacer globos con helio, observar por microscopios y mezclar sustancias, entre otras propuestas.

¿Por qué el desinterés de las mujeres por las STEM?

Según publica la Comisión de Género, las dificultades en el acceso de las niñas y las mujeres a las áreas STEM se dividen en cinco ejes: la persistencia de los estereotipos, las expectativas de la familia y de la sociedad, la ausencia de modelos visibles a seguir, la falta de autoconfianza, y las políticas públicas. Por otra parte, señala que existe un sesgo en la evaluación y el reconocimiento de méritos: “El prejuicio tiene un nombre: ‘efecto Matilda’. Esto es menospreciar los logros científicos si han sido llevados a cabo por mujeres”. Las científicas explican que los sesgos en las evaluaciones pueden aparecer en distintas etapas de la vida y pueden afectar las decisiones que se toman respecto de las trayectorias profesionales.

Existen barreras para el avance en estas carreras. Citando un estudio de la revista Science por L’Oréal, que estudia las barreras que atraviesan las y los investigadores, 52% de las mujeres declaran haber sufrido un sesgo de género. En el caso de los varones, solo 2% dicen haberlo experimentado. Otra barrera para las mujeres es la falta de modelos; 28% de las mujeres lo resalta, mientras que 8% de los varones lo plantea como limitación. En cuanto a los mentores, es un problema para 34% de las mujeres y para 13% de los varones. Los cuidados también aparecen como una limitación para 20% de las mujeres y para 7% de los varones.