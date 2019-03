“Compromiso 8M”: la propuesta de la Intersocial Feminista a los precandidatos presidenciales

En el marco del paro del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, la Intersocial Feminista se movilizará este año bajo la consigna: “Ante el fascismo, más feminismo”. Entre las actividades programadas, y teniendo en cuenta el inicio de la campaña electoral, la semana pasada la coordinadora de 20 colectivos feministas envió una carta a los precandidatos a la presidencia de la República de todos los partidos políticos, con sus “demandas para el próximo período de gobierno” en relación con políticas de género, agrupadas en la propuesta “Compromiso 8M”. Se trata de tres medidas para “luchar contra la desigualdad de género”, reforzar “el compromiso con la democracia” y reconocer “la no discriminación hacia las mujeres como un derecho básico”, apuntan las feministas en la misiva. Agregan que “conocer el compromiso de los precandidatos presidenciables en ese sentido nos parece fundamental para poder elegir con fundamento nuestro voto”.

El primer punto plantea “no retroceder en las leyes aprobadas que reconocen una nueva generación de derechos humanos”. Entre esas leyes, mencionan las siguientes: de interrupción voluntaria del embarazo, de reproducción asistida, de identidad de género, de matrimonio igualitario, la ley integral contra la violencia basada en género, la ley integral para las personas trans, de protección integral de personas con discapacidad y de acciones afirmativas para la población afrodescendiente.

En el segundo punto, la Intersocial demanda “proveer de forma urgente los recursos necesarios para implementar un mínimo de acciones que garanticen el cumplimiento de la ley integral contra la violencia basada en género”. En el mismo punto, establece como medida prioritaria garantizar el funcionamiento de “servicios de atención especializados a víctimas de violencia de género” durante las 24 horas del día, los 365 días del año, en todo el país. Asimismo, reclama el funcionamiento de un servicio telefónico permanente para las víctimas de violencia de género y la disposición de servicios “móviles” para la atención de mujeres en la zona rural. Además, exige el funcionamiento de servicios de atención especializada para niños, niñas y adolescentes “víctimas de violencia doméstica y/o violencia sexual” en todo el territorio nacional. Otra de las acciones refiere a la necesidad de contar con educación sexual en “todas las instituciones de enseñanza”. También se pide “proveer de recursos al Poder Judicial para poder instalar Juzgados Multimateria en todo el país”.

El tercer punto refiere al compromiso de los precandidatos de “promover la aprobación de una Ley de Paridad”, que se aplique a todos los “cargos electivos del país”.

Para confirmar su adscripción al compromiso “de mínima para avanzar en la igualdad real de las personas”, la Intersocial solicitó a los precandidatos que envíen el documento con su firma a la sede de Cotidiano Mujer. Asimismo, la red de colectivos feministas compartió las cartas dirigidas a cada precandidato por medio de la red social Twitter y los etiquetó para animarlos a otorgar una respuesta rápidamente.

Así lo hicieron los cuatro precandidatos frenteamplistas. El primero en suscribir a la propuesta fue Mario Bergara: “Cuenten con mi firma y mi adhesión”, publicó en Twitter. Más tarde escribió: “Queridas compañeras nuestra adhesión supone el acuerdo a vuestra plataforma, el compromiso de no retroceder y continuar trabajando duro por la efectiva equidad de género. El siglo XXI asiste al papel renovado de la mujer y supone la gran revolución cultural y social en curso”.

Por su parte, el intendente de Montevideo y precandidato presidencial, Daniel Martínez, manifestó en la misma red social: “Recibimos, adherimos y nos comprometemos por cada uno de los puntos planteados por la Intersocial Feminista ya que van en la línea de lo que hemos construido en el gobierno de Montevideo. Redoblando la apuesta, proponemos jerarquizar el mecanismo de género para lograr todos estos objetivos”. Además aseguró que se compromete a “aumentar los recursos para prevenir y erradicar la violencia basada en género, transversalizando y articulando entre los diferentes organismos y niveles de gobierno del Estado”, y que promoverá la participación de las mujeres en la ciencia.

De la misma forma lo hizo la precandidata Carolina Cosse, quien afirmó en Twitter: “Firmaré sin ninguna duda, y quisiera intercambiar con ustedes para hacerlo realidad”.

En la misma red, el también precandidato frenteamplista Óscar Andrade afirmó su compromiso con la iniciativa: “Nos sumamos y comprometemos con esta propuesta de Intersocial Feminista”.

Los precandidatos de los partidos Nacional, Colorado, Independiente, de la Gente y Unidad Popular no manifestaron una respuesta positiva o negativa por medio de la red social. Consultada al respecto por el portal Ecos, la senadora y precandidata nacionalista Verónica Alonso dijo: “No puedo firmar la carta porque directamente hay leyes en las que no estoy de acuerdo y no considero que el paro sea una buena herramienta para defender la igualdad de oportunidades de las mujeres. Soy mujer, soy partidaria de la igualdad de oportunidades, de la igualdad salarial y estoy enfáticamente en contra de la violencia contra las mujeres, pero hay cosas que no comparto y no puedo acompañar la iniciativa”.