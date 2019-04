Artistas reclaman por la falta de mujeres en festivales

La 54ª Semana de la Cerveza de Paysandú tendrá lugar entre el 13 y el 21 de abril. En la grilla anunciada, con nueve días de espectáculos artísticos, no hay mujeres. La empresa encargada de la producción es CPMU, que se deslindó de la responsabilidad y atribuyó la decisión final de la grilla a la Intendencia de Paysandú. La situación se repite en el 34º Festival Minas y Abril, que será el 5, 6 y 7 de abril en Lavalleja. Tampoco se anuncian mujeres en los tres días de espectáculos.

Estos anuncios despertaron un aluvión de críticas. Numerosas artistas mujeres se organizaron y redactaron un comunicado para reclamar por la nula presencia femenina. La carta es dirigida a Adriana Peña, presidenta del Congreso de Intendentes. Se presentan como “Colectivo de mujeres y disidencias, trabajadoras de la música”, y reclaman que “todo festival y evento musical que se organice con fondos públicos debe respetar la equidad de género”. Citan acuerdos internacionales que ha suscrito Uruguay para disminuir la desigualdad de género y exigen “la reconsideración de ambas grillas” y que en eventos futuros “se cumpla con la equidad de género”.

Según Maia Castro, una de las firmantes, “la iniciativa surgió en principio por la inquietud de juntarnos varias cantautoras para compartir nuestras experiencias y reflexiones sobre la exclusión de las mujeres cantautoras en determinados festivales”. Recordó, entre otros, el festival de Música Popular Uruguaya (MPU), en el que hasta hace un par de años no participaba ninguna mujer. “La idea fue charlar sobre lo que pensaba cada una al respecto y tratar de unificar criterios. Hubo algunas reuniones en este tiempo, y ahora con lo de la Semana de la Cerveza y el Festival Minas y Abril, estalló”, dijo. Resaltó que es un grupo que ya existía hace un tiempo. “Ahora sentimos la necesidad de hacer algo al respecto. Al principio fueron impulsos individuales de exponer la situación en nuestras redes sociales, y ni bien llegamos a un acuerdo decidimos redactar una carta”, dijo. El comunicado está firmado por cantautoras, instrumentistas, intérpretes, productoras y mujeres con otros oficios conexos a la música.

Consultada sobre las respuestas oficiales desde la organización de los festivales, Castro contó que aún no tuvieron respuesta, pero dos de las firmantes fueron convocadas e incluidas en la grilla de la Semana de la Cerveza. “Ojalá llegue el día en que no sea necesario tener que salir a reclamar en las redes sociales y en los medios que no hay mujeres en la grilla de un festival para que las llamen”, expresó. Con respecto a la organización de los Festivales por la Convivencia de la Intendencia de Montevideo destacó: “Desde mi punto de vista personal, han trabajado bien en este sentido”. Incluyó al Festival del Olimar de Treinta y Tres entre los que tienen buenas prácticas. “Pero aún queda mucho por hacer”, comentó.

Otra de las firmantes, la rapera Eli Almic, destacó que “dejar a las mujeres afuera es dejar a más de la mitad de la población afuera”. Sobre las capacidades asociadas con el arte, se cuestionó: “¿Será que los hombres son mejores músicos que las mujeres y por eso tienen tanto trabajo? No lo creo. Lo que sí creo es que siempre se les dio y se les da mayor visibilidad y oportunidades en general, y eso hace al desarrollo, tanto artístico como en cualquier aspecto de la vida”.

Hay coincidencia entre las artistas respecto de que los que corren son tiempos de cambio. “Nuestra lucha resuena por todos lados y tiene que ver con que antes hubo mujeres que trabajaron para abrirse camino en este mundo patriarcal; ahora nos toca seguir a nosotras”, señaló.

Subrayó que la medida que tomaron ha tenido repercusiones, y no descarta que a futuro sigan movilizándose. “Si no nos ponen, hacemos presión, movemos las redes, nos movilizamos con los recursos que tenemos y hacemos ruido; funciona”. De hecho funcionó. Dos de las artistas que firman la carta fueron convocadas para brindar su espectáculo: los nombres de Mónica Navarro y Laura Canoura se sumaron a la grilla de la 54ª Semana de la Cerveza.