Alerta feminista: Anna Clara da Silva

Una nueva alerta feminista tuvo lugar este martes en el Centro de Montevideo para denunciar el femicidio de Anna Clara da Silva, la niña de cuatro años que fue abusada sexualmente y asesinada a golpes por su padrastro en Rivera. Antes de iniciar la marcha, y formadas en círculo, integrantes de la Coordinadora de Feminismos repudiaron especialmente la violencia contra las infancias, al tratarse del asesinato de una niña. “Hemos sufrido y resistido los embates del reino de los padres, pero nunca tan doloroso, nunca tan desolador y desgarrador como cuando esa violencia se apropia del cuerpo de nuestras hijas”, aseguró una de las activistas. “Hoy estamos en la calle, esta vez por Anna Clara y por todas aquellas niñas, niños y adolescentes abusadas, abusados, golpeadas, golpeados, violentadas, violentados, cuyas voces no llegamos a oír y que hoy están acá con nosotras”, agregó una de sus compañeras.

El femicida de Anna Clara es su padrastro, un ex fusilero naval de 31 años que fue imputado por homicidio muy especialmente agravado por femicidio, violencia doméstica y abuso sexual. Se espera que se le aplique la condena máxima en Uruguay, que son 30 años, y no se descarta que además se sumen medidas de seguridad, lo que podría elevar la condena a 15 años más. La madre de la niña fue procesada como cómplice de homicidio muy especialmente agravado y de reiterados delitos de violencia doméstica agravados. También como autora de un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Ambos están detenidos: él se encuentra en la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar) y ella en la Unidad 5 Femenino (cárcel de mujeres en Montevideo).

“Tomamos las calles para que de nuestra garganta surja como relámpago y trueno, como ruido y viento, el grito con toda la bronca: ni una muerte más, ni un abuso más, ni una violación más”, afirmaron las convocantes de la alerta. “Somos muchas, somos miles y esta marea de fuego y rabia que nos recorre saldrá a buscarlos y los alcanzará, porque los violentos tienen nombre, son hijos del patriarcado y están entre nosotras”, agregaron.

La alerta, una de las más concurridas del año, también recordó a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de trata en el país, en el marco del Día Internacional contra la Trata. Por eso, junto a los carteles de las 13 mujeres que fueron asesinadas desde que empezó 2019, de acuerdo con el conteo del colectivo, las manifestantes también alzaron pancartas con los rostros de quienes desaparecieron en lo que va del año. Un rato antes, partió también desde el centro de la capital hacia el Palacio Legislativo la primera marcha contra la trata, una convocatoria paralela que fue respaldada por la Coordinadora de Feminismos. En un principio, las dos marchas iban a cruzarse pero no pudo ser por cuestiones logísticas, según dijeron fuentes del colectivo feminista a la diaria.

La alerta feminista se desplazó desde la Plaza Cagancha hasta la Plaza de los Bomberos. Al llegar allí, las organizadoras recordaron los nombres de las mujeres asesinadas en estos últimos siete meses. Después, como es habitual, las decenas de mujeres congregadas leyeron de manera colectiva la proclama. Al finalizar, se abrazaron en una gran ronda y empezaron a girar, mientras cantaban y advertían: “Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Tocan a una, tocan a todas”.