“Los discursos de las personas trans hablan por sí mismos”, dijo Valentina Torre al comienzo de la presentación de la investigación “Espacio urbano segregado. Habitar de personas trans”, que Torre desarrolló junto con el también sociólogo Sebastián Aguiar y se puede leer en el libro Habitar Montevideo: 21 miradas sobre la ciudad. La investigadora contó que desde 2011 estudia temáticas relacionadas con la sexualidad, el género y las identidades, y que, aunque se ha centrado mayormente en las mujeres trans, en el último tiempo también ha trabajado con varones trans.

A modo de aviso, Torre contó que la población trans está “bastante cansada de responder una y otra vez las preguntas de investigadoras e investigadores, sin ver después que estos estudios tengan impacto en su vida cotidiana”. “Esperan que las transformaciones sean más rápidas”, dijo.

“Hay pila de chicas que tienen estudios. ¿De qué les sirve? De nada, tienen que terminar paradas en una esquina. Si somos personas iguales que todas, deberíamos tener los mismos derechos. No podés ir a pedir trabajo a ningún lado porque no te lo van a dar siendo travesti; es mentira. Por más título y estudios que tengas, es mentira: te cierran la puerta en la cara”.

Para comprender la intención de esta investigación es necesario entender el concepto de “frontera”; tal como explicó Torre, no es sólo un término geográfico o material, “sino también, y sobre todo, simbólico, que determina la construcción de varias cuestiones en las que se puede ver la segregación social”. Así lo explica la argentina Diana Maffía, que es doctora en Filosofía y es una referencia para esta clase de estudios: “Además del aspecto físico de la frontera, existe una dimensión simbólica que opera para darle sentido a la experiencia de lo propio y lo ajeno. La frontera simbólica establece un sistema de identidad de características normativas y reordena las condiciones de la vida para dictar cómo se viven el tiempo, el espacio, los comportamientos, los deseos, lo temido y lo querido”. En este sentido, explica el estudio, para las personas trans la delimitación de esas fronteras en el espacio urbano está directamente relacionada con la sexualidad y el género, “componentes específicos que definen el destino de sus trayectorias”.

“Las personas trans y travestis están fuera del territorio hegemónico de lo urbano”, explicó Torre. Esto está atravesado por distintos discursos, entre ellos el médico y el psiquiátrico. Durante muchos años contribuyeron a la construcción de la exclusión social y urbana legitimando algunos cuerpos y deslegitimando otros.

El habitar de las personas trans en la ciudad está determinado por la percepción que los demás tienen de ellas y ellos, y es este el componente principal de la segregación. Son percibidos “por fuera de la norma” y de esta forma se los excluye, lo que afecta la calidad de su experiencia en la calle e incide en las elecciones que hacen respecto de los horarios en los que transitan y los trayectos que eligen para circular. En el estudio se explica que existen dos formas de proceder frente a estas poblaciones: se las expulsa o, al no saber bien qué hacer con ellas, se las toma “como una carga”. Esto es percibido por las y los trans, quienes, se dice, “actúan en consecuencia”.

Torre contó que frente a este panorama también entra en juego la naturalización: “Transitar, movilizarse y habitar los espacios son cosas que muchas y muchos podemos tener naturalizadas, pero esta población no las tiene; lo que se naturaliza, por el contrario, es, sobre todo, la expulsión y la violencia”. Esto sucede porque no se reconoce a esas identidades y en el espacio público hay una constante señalización de esto.

La investigación plantea una reflexión clara: “Mucho de lo que pasa con las personas trans en el espacio público no tiene nada que ver con la posibilidad que tienen de elegir; al contrario, esto tiene que ver con lo que, sencillamente, no tienen permitido hacer. En la calle, el ‘espacio público por excelencia’, los cuerpos trans de ambos géneros, son expuestos a las reglas marcadas por la heteronormatividad”.

Torre explicó que en la calle esta población está “en constante negociación” con las y los demás, que de alguna manera “ofician de jueces de la identidad”. Explica que las personas con las que se cruzan determinan, sin considerar ni respetar a las personas trans, qué identidad de género tienen y actúan en base a este juicio. Los varones trans suelen pasar más desapercibidos, sobre todo en virtud de las estrategias de passing, que refieren a “hacerse pasar por mujeres lesbianas o mujeres masculinizadas como herramienta de defensa”: de esta manera logran ser menos juzgados.

Algunas voces de personas trans III: Exclusión y autoexclusión

“Yo hacía natación, pero no podía. Tenía que ir al vestuario de varones. No podía estar desnuda frente a otros varones o viéndolos a ellos caminando libremente con sus penes al aire. Estaba así, tapadísima, y todos ellos así, como si nada. Claro, tuve que dejar. No podés, no están habilitados esos espacios. Y a mí me encantaba la natación”.