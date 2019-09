Empezó el Mes de la Diversidad

El Consejo Nacional de Diversidad Sexual liderado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inauguró este martes el Mes de la Diversidad 2019, que este año se celebrará bajo la consigna “Un país, diversas familias”. Esta idea atravesará todas las actividades organizadas en setiembre, asegura el material de difusión del Mides, con el fin de promover “la pluralidad de los diferentes arreglos de familia”, “la deconstrucción de los modelos tradicionales” y “la defensa de la diversidad en todas sus manifestaciones, en particular de aquellas poblaciones más vulnerables”.

¿Por qué poner el énfasis en las familias? Por dos razones particulares, explicó a la diaria el director de Promoción Sociocultural del Mides, Federico Graña. “Una es por algunos procesos que vamos a presentar a lo largo del mes, que están vinculados, por ejemplo, al acompañamiento de las familias de adolescentes trans durante la transición”, comentó. Dos iniciativas tendrán lugar en este sentido: una serie de talleres y encuentros para personas trans y sus familias que coordina el ministerio y dirige el activista Fernando Frontán; y la firma de un nuevo convenio con el Centro de Referencia Amigable de la Facultad de Psicología para generar acompañamientos a personas que han sufrido situaciones de discriminación por su orientación sexual o de género, y a sus núcleos familiares.

La segunda razón para poner el foco en las familias este año es “por el respeto de la diversidad de familias más allá de las de la diversidad sexual, porque nuestro Estado reconoce distintos modelos de familia”, afirmó Graña. Uruguay tiene motivos para festejar en este terreno. En los últimos años el país incorporó a su marco legal nuevas normativas que reconocen diversos arreglos familiares y amplían derechos para las personas de la diversidad sexual como las leyes de unión concubinaria, el matrimonio igualitario, la modificación de los procesos de adopción y reproducción asistida, y, más recientemente, la Ley Integral para Personas Trans. Más allá de estas conquistas, el representante del Mides insistió en que hay que rever de manera constante “la normativa antidiscriminación” que tiene Uruguay, para fortalecerla y contribuir a la mejor implementación posible de las políticas públicas dirigidas a la diversidad sexual.

En el lanzamiento del Mes de la Diversidad, el Mides presentó estos proyectos y evaluó los avances del último año en materia de diversidad sexual. Para Graña, un “eje central” de estos avances es la consolidación de la Ley Integral para Personas Trans, “sobre todo teniendo en cuenta el rechazo de la ciudadanía a la convocatoria del prerreferéndum para derogarla, que le da más fortaleza a la implementación”. Por otro lado, se refirió a lo que tiene que ver con la implementación del Plan Nacional de Diversidad Sexual con una serie de capacitaciones con actores institucionales y personal técnico que, si bien abarcará distintos temas, estará centrada especialmente en la educación “para tratar de generar más y nuevas prácticas con una perspectiva de derechos humanos que promueva el respeto de las personas LGBTI en los centros de estudio”. “Lo que queremos, sobre todo”, dijo, “es que se respete a estas personas y que no se generen actos de violencia o acoso en su contra en los centros de estudio por razones que estén ligadas a su orientación sexual o su identidad de género”.

Otras instituciones y organizaciones sociales completan la extensa agenda de actividades prevista en distintos puntos del país. El lanzamiento del Mes de la Diversidad en la capital será este viernes a las 18.00 en Espacio Activo. La consigna elegida este año por la Intendencia de Montevideo (IM) es “Somos la ciudad que celebra la diversidad”, y girará en torno a la idea de interseccionalidad, ese enfoque en el que se entrecruzan distintas identidades. La campaña de la comuna capitalina apunta a la visibilización de “personas atravesadas por distintas desigualdades, más allá de pertenecer a la comunidad LGBTI, ya sean migrantes, personas con VIH, jóvenes o viejos”, explicó a la diaria Andrés Scagliola, coordinador de la Secretaría de Diversidad de la IM.

En esta línea, la IM tiene planificadas actividades de capacitación vinculadas a personas mayores, personas con discapacidad y personas trans. Sobre este último punto, Scagliola destacó en particular cuatro instancias de capacitación a equipos de policlínicas de la IM para la atención integral a personas trans, a cargo del médico de familia especializado en poblaciones vulneradas Daniel Márquez.

Graña coincidió en la importancia de incluir otras voces y aseguró que el Mides también aportó a la instalación en el país de una visión “mucho más integradora, interseccional y con perspectiva de derechos” de la diversidad a través de un trabajo que fue más allá de lo LGBTI y abarcó también problemáticas vinculadas a la afrodescendencia, las mujeres, las personas en situación de discapacidad, la salud adolescente o población migrante. En este espíritu interseccional se basa justamente el Archivo Sociedades en Movimiento, el primer archivo digital de memoria de movimientos sociales –afro, feminista y LGBTI– que realizó el Mides en conjunto con la Universidad de la República (Udelar) y que se presentará oficialmente el miércoles 25, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el marco del Mes de la Diversidad.

Este año, las actividades del Mides y de la IM por el Mes de la Diversidad se enmarcan a su vez en la campaña “Libres e iguales” contra la homofobia y la transfobia que impulsa la Organización de las Naciones Unidas en todo el mundo.

Con los colores del arcoíris a las calles Las organizaciones de la sociedad civil tienen previstas marchas en distintos puntos del país [visitar las redes de la Coordinadora de la Marcha para más detalles]. En Montevideo, la gran celebración será el viernes 27 de setiembre a las 18.00, desde desde la plaza Independencia hasta la explanada de la Udelar, donde habrá un cierre musical. Tanto el viernes 27 como el jueves 26, a partir del mediodía, estará instalada la “previa de la marcha” en la plaza Independencia, que contará con stands de comida, artesanías y material de los distintos colectivos de la diversidad sexual y de género. También habrá intervenciones de la articulación nacional No a la Reforma y se contará con una carpa de testeo de VIH.

La diversidad en marcha: “Al clóset nunca más”

El broche final del setiembre diverso será, una vez más, la Marcha de la Diversidad, que este año se celebrará el viernes 27, con la coordinación de una quincena de organizaciones de la sociedad civil y con la consigna “Al clóset nunca más” como bandera. La Coordinadora de la Marcha de la Diversidad acordó este año que la movilización girará alrededor de dos temas principales: la resistencia contra los llamados grupos antiderechos y el rechazo a la reforma constitucional conocida como Vivir sin Miedo que impulsa el senador Jorge Larrañaga. “Lo primero que queremos es dejar el mensaje claro de que no estamos para retroceder en nuestros derechos conquistados y, precisamente por eso, la consigna de la marcha va a ser ‘Al clóset, nunca más’”, aseguró a la diaria Magdalena Bessonart, integrante de Ovejas Negras, uno de los colectivos que forman parte de la coordinadora. “Pero también entendíamos muy importante trabajar el tema contra la reforma constitucional promovida por la campaña Vivir sin Miedo y aprovechar que setiembre es el mes anterior a su votación para dejar en claro que el movimiento social está en contra de esta propuesta represiva”, agregó.

Respecto del primer tema, la militante dijo que la incidencia que tienen los “grupos fundamentalistas antiderechos”, por ejemplo, en el Brasil que gobierna Jair Bolsonaro no es la misma que en Uruguay, pero que en el país existen “expresiones de odio de algunas personas que irrumpieron en el escenario político para cuestionar, básicamente, que las disidencias somos personas”. A su entender, esto “se vio mucho” durante la discusión sobre la aprobación de la ley trans. “Nosotros lo que decimos es que queremos que todo el mundo sea libre, que pueda elegir y que pueda ser feliz, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, y la respuesta del otro lado es ‘vos no podés ser quien sos’. Entonces lo que queremos dejar bien claro es que esos discursos no van a pasar”, dijo Bessonart. En este sentido, la representante de Ovejas Negras dijo que “por suerte” los discursos de odio en Uruguay se encuentran “con una sociedad laica que respeta las libertades” y “mayoritariamente celebra la diversidad”.

Bessonart cuestionó que estos discursos de odio se hayan colado en la campaña electoral. El ejemplo más reciente, aseguró, es el de los dichos del candidato a la vicepresidencia de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, quien la semana pasada dijo sobre quienes defienden la agenda de derechos: “Dentro de poco nos van a imponer una ley por la cual la homosexualidad sea obligatoria”. El otro episodio que preocupó al movimiento social, dijo la representante de Ovejas Negras, se produjo cuando el candidato a la presidencia del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, “salió a decir que iba a tener un gobierno provida”. “Dijo que no va a poner en riesgo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero va a hacer todo lo posible para que nadie la use, y en estas cosas es justamente que no podemos retroceder como país”, afirmó Bessonart. “Esto nos preocupa”, agregó, “porque aparte sabemos que esa afirmación viene de un partido que tiene en su bancada grupos evangelistas explícitos, con figuras como Verónica Alonso y Carlos Iafigliola, que se han manifestado y son la expresión relativamente visible [de estos discursos] dentro del Partido Nacional”.

Otra de las cuestiones que va a incorporar la marcha de este año es la visibilidad lésbica, especialmente en la estética del evento y la parte artística que le dará cierre. “Como militantes lesbianas y como integrantes de Ovejas Negras entendemos que muchas veces nos invisibilizamos a nosotras mismas, entonces pensamos en cómo marcar presencia. Y ¿cómo marcamos presencia? Con las cosas que hacemos, no solamente diciendo ‘somos lesbianas’”, opinó Bessonart. Por eso, la idea es que haya “mujeres lesbianas y bisexuales no hegemónicas en todos los ambientes de la marcha”, y especialmente en el espectáculo artístico que cierra el evento, “porque en Uruguay hay un montón de mujeres disidentes y de la diversidad sexual que tienen un montón de cosas para ofrecer y hay que visibilizarlas”. A ese perfil va a apuntar la grilla, que todavía está en proceso de construcción y cuyos detalles no se conocerán hasta que esté definitivamente cerrada.

Las organizaciones que integran la coordinadora este año son: Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, Consejo de la Nación Charrúa, Cotidiano Mujer, Encuentro de Feministas Diversas, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Feministas Terrajas, Maestras Feministas, Más VIHdas, MediaRed, Mizangas, Multimostro Colectivo, Mujeres en el Horno, Ovejas Negras, PIT-CNT, Trans Boys Uruguay y Uruguay Celeste. “Cuando hablamos de la diversidad hablamos de todo”, aseguró Bessonart. “No la entendemos como una suma de problemáticas, sino que la vemos desde una perspectiva interseccional, por eso en la Coordinadora somos un montón de organizaciones con identidades que superan lo estrictamente vinculado a la diversidad sexual”.