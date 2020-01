Las notas de Feminismos más leídas en 2019

El INAU abrió el primer centro de protección integral de 24 horas para madres adolescentes con hijas e hijos

La idea de la iniciativa, presentada en octubre, es conjugar las dimensiones adolescencia, maternidad y primera infancia, al “compatibilizar el acompañamiento de las adolescentes –y sus maternidades– potenciando su propio crecimiento, desarrollo y autonomía, así como el cuidado y desarrollo de sus hijas e hijos”. Otro de los objetivos fundamentales es fortalecer los vínculos entre las mamás y sus hijas e hijos. Todas las mujeres que ingresan al centro vienen de contextos vulnerables.

Leé la nota completa: INAU abrió el primer centro de protección integral de 24 horas para madres adolescentes con hijas e hijos

Una investigación de MYSU identifica los orígenes, las estrategias y el accionar de los grupos antiderechos en Uruguay

Presentación del libro "Políticas antigénero en América Latina: Uruguay, el mal ejemplo".

El observatorio global de políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva, Sexuality Policy Watch, analizó el desembarco de los grupos antiderechos en diez países de América Latina, incluido Uruguay, donde el estudio estuvo a cargo de Lilián Abracinskas y Santiago Puyol, integrantes de la organización Mujer y Salud en Uruguay, junto con los expertos en religión Nicolás Iglesias y Stefanie Kreher. La idea era rastrear sus orígenes, desentrañar sus discursos, estudiar sus estrategias, conocer a sus principales voceros y tratar de entender, así, por qué hoy tienen la pisada tan fuerte en el continente.

Leé la nota completa: Una investigación de MYSU identifica los orígenes, las estrategias y el accionar de los grupos antiderechos en Uruguay

Chile arde: mujeres reprimidas y golpeadas

Una mujer recibe asistencia después de recibir un disparo con una bala de goma, durante los enfrentamientos con la policía antidisturbios.

La situación de Chile estuvo en el foco desde el estallido de las protestas, y el papel de las mujeres, y en particular su represión por parte de los Carabineros, fue uno de los puntos de atención. Varios casos de abuso policial se reportaron desde los primeros días de movilizaciones. Agrupaciones feministas encendieron alertas por la vulnerabilidad en que se encuentran estudiantes, pobladoras e inmigrantes.

Leé la nota completa: Chile arde: mujeres reprimidas y golpeadas

Leticia Lorenzo: “El Poder Judicial es la aristocracia dentro de la democracia”

Leticia Lorenzo.

Leticia Lorenzo es una jueza penal que sale de la norma. Para empezar: es mujer y es joven. Tiene un piercing en la ceja, tatuajes y lentes de colores. Además de ser conocida por redactar sus sentencias en lenguaje inclusivo, también lo fue porque en una de ellas se leyó: “Típico de machirulo”. En esta entrevista asegura, entre otras cosas, que la designaron “porque no les quedó otra”.

Se emitió orden de captura internacional para Juan Darthés por violación agravada

Juan Darthes durante una entrevista con Mauro Viale.

La evolución de la causa judicial derivada de la denuncia de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés fue tema durante todo el 2019. Uno de los artículos más leídos de Feminismos en el año es el que informó sobre la emisión de una orden de captura internacional contra el actor, que vive en Brasil desde que fue denunciado.

Leé la nota completa: Se emitió orden de captura internacional para Juan Darthés por violación agravada

Verónica Mato: “La población eligió que estuvieran ellos en el Parlamento, pero también eligió que estuviera yo: hija de un desaparecido”

Verónica Mato.

La actriz y dramaturga electa diputada valoró los resultados de las elecciones de octubre en esta entrevista con Feminismos en la que, entre otras cosas, reconoce que le sorprendió “que la representación de las mujeres fuera tan magra” en el Parlamento “después de haber luchado tanto”.

Ofelia Fernández, la legisladora más joven de América Latina

Ofelia Fernández.

Las elecciones en Argentina también fueron un tema central en 2019 y uno de los puntos de atención estuvo en Ofelia Fernández, que con 19 años asumió su banca en la legislatura de Buenos Aires por el Frente de Todos. En esta entrevista repasa su trayectoria política y, como referente de la “revolución de las hijas”, asegura que ésta “es capaz de reconocer el proceso histórico y el protagonismo que tenemos nosotras al mismo tiempo”.

Una red internacional con lazos en Uruguay explota datos personales para convencer a mujeres de que no aborten

Heartbeat International opera desde Estados Unidos y tiene presencia en más de 60 países, entre ellos Uruguay, donde hay dos centros afiliados a la red: las dos sedes del Centro de Ayuda para la Mujer (CAM) que funcionan en Montevideo y Salto. La red se dedica a recopilar datos de mujeres que buscan información sobre el aborto, contactarlas de alguna manera e intentar convencerlas de que no interrumpan su embarazo.

Leé la nota completa: Una red internacional con lazos en Uruguay explota datos personales para convencer a mujeres de que no aborten

Los pasos pendientes para eliminar la violencia contra la mujer

Ilustración: Luciana Peinado

Con la excusa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en noviembre, Feminismos repasó los avances normativos, la implementación de las leyes y la incesante violencia contra las mujeres en Uruguay.

Leé la nota completa: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: todo lo que queda por hacer

El “caso María” dejó al descubierto un sistema judicial que no siempre protege a las infancias

Ilustración: Ramiro Alonso

En las puertas del consulado uruguayo de Barcelona una niña de siete años fue separada de su madre para ser trasladada a la casa de su padre, un hombre acusado de haber abusado sexualmente de ella. La niña viajó más de cuatro horas con personas que no conocía –porque, pese a que estaba previsto, su padre no fue a buscarla– para reencontrarse en el pueblo de Vielha con su progenitor, a quien no veía desde hacía más de tres años. Un repaso del “caso María”, rodeado de preguntas, movilizaciones y reclamos.