“¡Orsai!, ¡Gol!”: una coreografía futbolística contra la violencia de género

Seis jugadoras de fútbol y seis bailarines se reunirán este fin de semana para interpretar una “coreografía futbolística” contra la violencia de género. No es un partido ni un espectáculo de danza: la idea es tomar movimientos de las dos disciplinas y ponerlos en diálogo para generar un impacto. La puesta en escena, dirigida por el bailarín y coreógrafo uruguayo Martín Inthamoussu, busca, por un lado, promover la erradicación de la violencia hacia las mujeres, pero también cuestionar los estereotipos de género al cambiar los roles tradicionales asignados socialmente a mujeres y varones.

“El mensaje que queremos transmitir es que la violencia es un ‘orsai’ y los goles se logran sólo en conjunto, dialogando, tratándose de manera respetuosa, tolerando al otro y resolviendo conflictos de una manera constructiva”, explicó a la diaria Katharina Ochse, directora del Goethe-Institut Uruguay, que impulsó la iniciativa. Por eso el nombre “¡Orsai!, ¡Gol!”.

El punto de partida, según contó Ochse, fue la observación de que la violencia de género es un problema “tremendo” en Uruguay, pese a que es un país avanzado en materia de derechos de las mujeres. A partir de ahí, el instituto se preguntó qué podía hacer para abordar el tema desde la cultura y pensó en dos áreas que son “muy populares” en Uruguay: el carnaval y el fútbol. Surgió entonces la idea de reunir jugadoras de fútbol y bailarines en un “partido escénico”. El año pasado le propusieron la dramaturgia, coreografía y dirección a Inthamoussu, quien aceptó “fascinado”, dijo la directora del instituto. Un tiempo después, comenzaron los ensayos. La asistencia de dirección está en manos de la también bailarina y coreógrafa uruguaya Andrea Salazar.

La selección de quienes integran el equipo se hizo en dos instancias: los bailarines fueron seleccionados por Inthamoussu, y las jugadoras por #EllasJuegan, un proyecto que promueve el fútbol femenino y que surgió a partir de un convenio entre la Secretaría Nacional del Deporte de Uruguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.

Las deportistas son Daniela Machado Martínez, Florencia Estefanía Suárez de Armas, Laura Felipe Silva, Luna Rocha Fernández, María Inés Rüsch y Natalia Pereira Corrales. En tanto, el grupo de bailarines está conformado por Antonio Bouza Mastoros, Christian Moyano Vanzull, Emiliano Dágostino Duarte, Gonzalo Adrián Decuadro Veras, Matías Tchomikian y Nazario Pio Osano Ferreira.

“Es realmente un desafío juntar deportistas que sienten que bailar no es lo suyo y bailarines que dicen que no saben nada de fútbol”, consideró Ochse. “Pero, al final, tienen en común muchas más cosas de las que creían: desde hacer algo muy sencillo, como estirar antes de hacer sus actividades, hasta el hecho de que a los dos grupos se los cuestiona porque tradicionalmente las mujeres no juegan al fútbol y los hombres no bailan”.

La actividad se llevará a cabo el sábado 15, a las 19.00, en el skatepark de la plaza Liber Seregni. La entrada es libre. En caso de lluvia, se suspende hasta nuevo aviso.