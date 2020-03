Colectivos feministas reivindican el carácter pacífico de la marcha del 8M ante “preocupación” del gobierno por la seguridad

El Día Internacional de la Mujer es un día de encuentro, reivindicación de los derechos y celebración. A eso apuntan las organizaciones feministas y de mujeres que convocan todos los años a marchar de forma pacífica por las principales calles del país. Este año la invitación no es diferente a la de los últimos tiempos.

Lo único que cambia es el contexto político: la marcha del domingo en Montevideo será la primera gran movilización en el marco del gobierno de Luis Lacalle Pou, que el mismo día cumplirá una semana en el poder. Fuentes oficiales dijeron al semanario Búsqueda que la manifestación será una “primera prueba” para la seguridad pública y aseguraron que el nuevo gobierno ve con “preocupación” lo que pueda ocurrir allí.

Algunas de las organizaciones que invitan a marchar este domingo consideraron que la preocupación del gobierno no tiene fundamento, ya que nunca se han registrado episodios violentos, y reivindicaron el carácter pacífico de la movilización. “La marcha del 8M es una marcha a la que va muchísima gente y muchísima gente en familia, ya que es esencialmente pacífica”, dijo en ese sentido Valeria Caggiano, vocera de la Intersocial Feminista, a la diaria.

“Ha habido algunas manifestaciones, como las que sucedieron contra la Iglesia del Cordón por parte de algunas compañeras, pero no dejan de ser más que un daño menor sobre un edificio”, agregó, en referencia a las pintadas a la fachada de esa iglesia en los dos últimos 8M. La portavoz dijo que, en cambio, preocupan algunos “grupos pro vida” que hace algunos años “violentaron” a las manifestantes “en una actitud desafiante e insultando”. De hecho, consideró incluso que las declaraciones del gobierno podrían servir como “llamador” para que quienes “sí sostienen discursos de odio se presenten en la manifestación a hacerse oír”. Caggiano advirtió que estos grupos “pueden provocar” tanto como quieran, porque de todas formas no van a encontrar nunca una respuesta violenta: “La marcha responde al movimiento feminista, que es un movimiento esencialmente pacífico”.

En el mismo sentido se pronunciaron las integrantes del colectivo Encuentro de Feministas Diversas (EFD), que coincidieron en que la marcha del 8M es una “protesta pacífica” y consideraron que las declaraciones del gobierno a Búsqueda “no son prudentes” ya que “incitan a un ambiente tenso y no seguro para las mujeres que participamos”, según aseguraron a la diaria. “Nos preocupa que se instale un discurso desde el gobierno en el que una protesta pacífica de mujeres es un evento a temer o demonizar”, agregaron; “nos preocupa un avance en el sentido de la criminalización de la protesta pública”. El EFD también manifestó su preocupación por las “amenazas concretas” de “grupos que en los últimos años han asistido a provocar”.

Para la vocera de la Coordinadora de Feminismos, Ivana Silvera, considerar la marcha del 8M como la “primera prueba” de seguridad pública “es ridículo” y es como “buscar un chivo expiatorio, buscar cualquier gesto de una mujer o de un colectivo de mujeres para crucificarnos, como lo han hecho a lo largo de la historia, y señalarnos como responsables de actos violentos”, dijo consultada por la diaria. “Es como decir ‘miren, las mujeres que salen a la calle en contra de la violencia también tienen gestos de violencia’”.

En cualquier caso, los colectivos llaman a estar atentas y tejer redes de autodefensa y autocuidado mientras caminan las calles. La Coordinadora de Feminismos designó a algunas mujeres como referentes a las cuales acercarse en caso de que algo suceda. “El llamado al autocuidado tiene que ver más que nada con estar en contacto entre nosotras o acercarse a las compañeras designadas, que van a tener un brazalete naranja y violeta. [...] Lo que promueve es que las mujeres estén atentas frente a cualquier provocación”, aseguró Silvera.

La Intersocial Feminista, por su parte, recomienda “primero, no responder ante agresiones de grupos y tener bien claro por qué estamos en la calle: no para contestarles a ellos, sino para pelear por nuestros derechos”, precisó Caggiano. “Por otro lado, intentar no entrar en diálogo con personas que puedan marcar ese exabrupto”, agregó.

“Consideramos que en materia de seguridad el gobierno debería poner foco en la violencia basada en género”, sugirió el EFD, como los casos “de violencia doméstica, los abusos sexuales y las desapariciones de mujeres”.