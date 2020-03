Coronavirus: Inmujeres reforzó el sistema de respuesta telefónica para asesorar a mujeres en situación de violencia

Quedarse en casa de manera voluntaria es una de las principales medidas que recomiendan organismos internacionales y gobiernos para evitar una mayor propagación del coronavirus en los distintos países. El problema es que, para muchas mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, el hogar es precisamente el lugar menos seguro. ¿Qué hacer, entonces, para protegerlas cuando no tienen ninguna posibilidad de salir de ahí?

En Uruguay, ante este nuevo panorama, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) apuesta a fortalecer el servicio telefónico de escucha activa, asesoramiento y orientación a mujeres en situación de violencia doméstica (ver recuadro). Por eso, a partir del lunes reforzó la capacidad de respuesta telefónica para quienes llaman al 0800 4141. La directora del Inmujeres, Mónica Bottero, dijo a la diaria que esto significa que se dispondrá de más líneas para que no se sature el servicio y no haya llamadas en espera, en caso de que aumente la demanda. Además, se mantendrán abiertos los 33 servicios de atención especializada biopsicosocial legal que hay dispersos en los distintos departamentos del país para atender a mujeres que atraviesan violencia por parte de parejas o ex parejas. “Se trata de mantener servicios hasta donde sea posible”, aseguró Bottero.

Acerca de los centros de protección de 24 horas, el portal para situaciones de urgencia y otras soluciones habitacionales que tiene disponibles Inmujeres para proteger a mujeres en situación de riesgo, la directora dijo que se tomarán las medidas sanitarias necesarias pero continuarán abiertos. En este sentido, dijo que todo el personal involucrado recibirá en las próximas horas insumos de higiene como alcohol en gel o mascarillas para prevenir el contagio del Covid-19.

El Inmujeres inició el lunes de noche una campaña de difusión en las redes sociales para recordar a la población cuál es el número de atención telefónica. En ese sentido, la directora del organismo recordó que si la mujer siente “un peligro inminente”, la mejor opción es llamar enseguida al 911.

Bottero dijo que todavía no pueden prever si habrá efectivamente un aumento de llamadas, pero adelantó que la idea es reunirse este jueves con las distintas autoridades del instituto para evaluar si hace falta reforzar más las líneas telefónicas, en relación con el movimiento que se haya registrado durante estos primeros días.

La realidad muestra año tras año que el ámbito privado sigue siendo el lugar menos seguro para las mujeres. La investigación “Femicidios en Uruguay. Categorización y homogeneización”, realizada en 2019 por el Inmujeres y el Ministerio del Interior, reveló que 83% de los femicidios cometidos en el país entre 2012 y 2018 fueron íntimos, es decir que la mujer tenía o había tenido una relación de pareja, ex pareja o vínculo sexoafectivo con su agresor. Nos estampó en la cara otros datos que vienen a cuento en este contexto del social distancing y la cuarentena, como que en 69% de los casos el femicidio se cometió en la casa de la víctima o en el domicilio que compartía con su femicida; o que 70% de las mujeres asesinadas convivían con el agresor al momento de ser asesinadas o habían convivido antes.

El llamado de las psicólogas feministas

Unas horas antes de que el Inmujeres tomara medidas especiales en el marco de la emergencia sanitaria, en las redes sociales ya circulaba un mensaje de la Red de Psicólogas Feministas del Uruguay, que afirmaba que “el encierro debido a la cuarentena puede incrementar las situaciones de violencia en los hogares” y recordaba los números de teléfono útiles. Las profesionales también piden a vecinas, vecinos y familiares que “presten atención”.

“Lo que pensamos fue de qué maneras podíamos proteger o ayudar a las mujeres en esta situación, y se nos ocurrió justamente pedir que los vecinos estén más atentos y que las mujeres puedan acceder a medios de denuncia”, explicó una de las integrantes de la red, Noelia Rodríguez, a la diaria. La especialista sugirió que además de los servicios telefónicos del Estado podría implementarse “otro método, que no implique una llamada de voz” realizada por las mujeres. “Necesitamos protegerlas, y para eso está bueno que puedan hacer un pedido de ayuda que no sea audible para la otra persona y que pueda hacerse a escondidas”, aseguró Rodríguez.

Para la psicóloga, el incremento de las situaciones de violencia tiene que ver con las distintas ansiedades que se suman cuando una persona está encerrada, con “la ansiedad extra de la situación mundial” y la imposibilidad de salir al exterior. “Ahí se van intensificando las sensaciones [del agresor o potencial agresor] sin poder canalizarlas, sin poder tener elección de dónde canalizarlas, y eso va a generar claramente situaciones de tensión”, explicó Rodríguez. El problema en este escenario es que las víctimas “no tienen las mismas oportunidades de salir de la situación que cuando no están en cuarentena”, porque se limita la cantidad de excusas. “Yo no te puedo poner la excusa de que me voy a ir a ver a mi prima, porque no se puede salir para ver a la prima”, ejemplificó.

Por otro lado, Rodríguez consideró que sería importante que el gobierno hablara públicamente de este tema: “Me parece que cuando informan sobre estas cuestiones podrían recordar cuáles son los números e implementar un medio de ayuda que sea compatible con la situación de encierro”. A su entender, también es “central” que la comunicación sea clara y no dé lugar a suposiciones. “Hay millones de personas en el mundo que hoy tienen trastornos de ansiedad; imaginate si les sumás una pandemia”, apuntó la psicóloga, y agregó: “Si no les das una información clara, estás generando problemas sociales”.