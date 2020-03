Feministas reaccionan ante dichos de Lacalle Pou que califican los femicidios como un “efecto colateral” del aislamiento social por el coronavirus

En la conferencia de prensa del lunes por el coronavirus, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado por estrategias gubernamentales frente a los femicidios y la violencia de género en este marco de aislamiento social y confinamiento en los hogares. En la primera quincena de marzo, en un lapso de diez días, hubo cuatro femicidios.

Su respuesta generó polémica: “Lamentablemente, como efecto colateral muy grave, a veces este confinamiento, este aislamiento, trae como consecuencia ese tipo de acciones”, dijo el presidente. Y agregó: “Ahí se dan cuenta de que gobernar es tener un justo equilibrio. A veces no es fácil. Pero hay que poner en la balanza. El bien tutelado siempre es la vida. Lamentablemente la vida no se nos va de una sola manera, se nos va de varias, y en ese sentido es que tenemos que ser equilibrados”.

Varios colectivos feministas se pronunciaron. También distintas feministas de diversos lugares.

Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres en Uruguay, compartió el fragmento de la conferencia de prensa en sus redes sociales y comentó: “Las situaciones de emergencia y confinamiento como las que estamos viviendo aumentan las desigualdades de género, en particular la sobrecarga de cuidados para las mujeres y la violencia de género”.

Solana Quesada, directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, también se pronunció al respecto: “Que la emergencia sanitaria no aumente las situaciones de violencia doméstica. Quedarte en casa no debe poner en peligro tu seguridad e integridad. No somos un efecto colateral”.

Consultada por la diaria, Andrea Tuana, directora de la Asociación Civil El Paso, dijo que “es alarmante que el Presidente de la República esté hablando de femicidios y no tenga ni la menor idea de cómo se producen los femicidios”.

“Por otro lado, es absolutamente indignante que hable de la violencia de género, que es el mayor problema que tenemos las mujeres uruguayas, como un efecto colateral de una medida sanitaria frente a una pandemia. Que un presidente plantee que esto es un efecto colateral es desolador”, agregó.

Para enfrentar esta realidad, “esperamos que se tome un paquete de medidas para las situaciones de violencia basada en género, que afectan a miles de mujeres uruguayas”.

Sugiere que estas medidas incluyan a niñas, niños y adolescentes, ya que “las situaciones de violencia que atraviesa esta población se van a agudizar y profundizar en estos tiempos”. “Va a existir un riesgo muy alto, con efectos muy graves, con estas medidas de aislamiento social ante el coronavirus. Necesitamos un gobierno que piense medidas específicas para dar respuesta a esta situación”, concluyó Tuana.