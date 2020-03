Intersocial Feminista exige al gobierno “acciones urgentes” para proteger a mujeres e infancias en situación de violencia

La cuarentena voluntaria es la medida más segura para evitar la propagación del coronavirus, pero la más insegura para mujeres, niñas, niños y adolescentes que conviven con su agresor o abusador. Por eso, “necesitan tener salidas rápidas y seguras de los hogares en caso de necesitarlo”, asegura la Intersocial Feminista este miércoles en un comunicado en el que exige al gobierno “acciones urgentes”.

La plataforma reclama como medidas a implementar la atención telefónica especializada las 24 horas del día, durante toda la semana, y un servicio de alojamiento de emergencia al cual puedan ingresar mujeres e infancias “en cualquier momento del día y la noche y en cualquier día de la semana en todas las capitales del país, asegurando el transporte para la llegada de las mismas”. Además, pide que se implemente un botón de pánico en las ceibalitas para que niñas y niños en situación de maltrato puedan pedir ayuda de forma inmediata.

En el terreno judicial, las organizaciones y colectivos feministas exigen que se garantice “la totalidad de las custodias policiales impuestas por la Justicia a aquellas mujeres que tienen medidas de protección por correr grave riesgo de vida” y se implemente “una extensión automática de medidas cautelares y de protección, así como que se prorroguen las audiencias previstas mientras dure la cuarentena”.

Por otra parte, la Intersocial Feminista insiste en la necesidad de que se brinden soluciones económicas a las mujeres en situación de violencia, “que en muchas situaciones tienen ingresos informales que, en las actuales circunstancias, han desaparecido totalmente”. En ese sentido, propone “que se compense la pérdida de ingresos con un ingreso extraordinario, canastas de alimentos y artículos de primera necesidad, incluidos pañales y toallas higiénicas”. La crisis sanitaria –agrega- tampoco debería obstaculizar el acceso de las mujeres a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los centros de salud.

El comunicado también interpela el rol de los medios masivos de comunicación, que “deben difundir campañas con medidas de prevención y actuación frente a casos de violencia doméstica y sexual” durante la cuarentena.

El reclamo de más medidas llega un día después de que el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género analizara medidas preventivas complementarias para adoptar mientras dure la emergencia sanitaria. La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, adelantó algunas iniciativas–como la prórroga de las medidas cautelares para agresores- y aseguró que antes del fin de semana anunciará otras medidas preventivas. Por lo pronto, el Inmujeres reforzó la semana pasada el servicio de atención y asesoramiento para mujeres en situación de violencia.

Valeria Caggiano, una de las voceras de la Intersocial Feminista, aseguró a la diaria que esa medida es “esencial” porque, “de alguna manera, es el mecanismo más rápido y de escucha más atenta”. Sin embargo, recordó que la plataforma feminista pide desde hace años el fortalecimiento de todo el sistema de respuesta a la violencia de género, que calificó de “altamente insuficiente”. Al mismo tiempo, dijo que “preocupa” que Bottero haya dicho que los servicios se mantendrán “hasta donde sea posible” porque “no sólo hay que mantenerlos sino incrementarlos, ya que las estadísticas a nivel internacional vienen señalando que este tipo de situaciones van a ir en aumento en la medida en que se prolongue el confinamiento”.

Respecto a lo que informó el martes la directora de Inmujeres sobre la disminución de denuncias en la última semana, la portavoz agregó: “Nos preguntamos si esa ausencia en los servicios de atención por parte de las mujeres no responde a que no se están incrementando o no están expuestas a situaciones de mayor violencia a la interna de los hogares. Desde ese lugar nos preguntamos también cuál es el dispositivo de contingencia que se propone desde el Inmujeres para mantener el contacto y el trabajo con esas mujeres que pueden estar expuestas a situaciones de peligro mayor”.

La Intersocial Feminista se unió al PIT-CNT y otras organizaciones sociales en la convocatoria al caceroleo previsto para este miércoles a las 21.00.