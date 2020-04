En 2019 hubo 3.047 denuncias de delitos sexuales

Por miedo, vergüenza, para no pasar por un proceso de revictimización o para no atravesar por violencia, los delitos sexuales suelen no ser denunciados en su totalidad, y, por ende, hay un importante subregistro. Aun así, en 2019 hubo 3.047 denuncias de delitos sexuales. Se cometieron 11 tipos de esos delitos y se registró un promedio de ocho denuncias al día.

Abuso sexual fue el delito más cometido (42,7%), con 1.301 denuncias. A estas se suman 49 de abuso sexual especialmente agravado (1,6%) y 82 de abuso sexual sin contacto corporal (2,7%). Se registraron también 1.047 denuncias de atentado violento al pudor, que fue el segundo delito más cometido y representa 34,4% de los casos. Además, hubo 300 casos de violación (9,8%) y 146 de ultraje violento al pudor (4,8%).

También se presentaron denuncias por delitos asociados a la explotación sexual. Fueron 81 casos (2,7%) de “contribución a la explotación sexual de personas menores de edad o incapaces”. De esas denuncias, 12 apuntaban a casos de fabricación o producción de material pornográfico “con utilización de personas menores de edad o incapaces” (0,4%). Hubo siete denuncias de proxenetismo (0,2%) y dos denuncias de prostitución forzada (0,1%). La trata de personas es el tercer negocio más lucrativo del crimen organizado a nivel mundial, luego del tráfico de armas y del de drogas. El comercio sexual de mujeres suele ser el centro de la trata. Es un delito complejo para ser tipificado y hay un importante subregistro en su denuncia. En 2019 hubo 20 denuncias de trata de personas (0,7%).

Distribución territorial de las denuncias

Montevideo concentró 33% de las denuncias de delitos sexuales (1.009 casos). En Canelones hubo 522 denuncias (17%) y en Maldonado fueron 175 (6%). Tanto en Salto como en Rivera hubo 128 denuncias, lo que representa en cada uno de esos departamentos 4% del registro, mientras que Colonia y Paysandú tienen un porcentaje similar, con 122 en cada uno.

En Montevideo hubo 427 denuncias de abuso sexual, 351 de atentado violento al pudor y 110 de violación. En Canelones fueron 242 las denuncias por abuso sexual, 169 las de atentado violento al pudor y 48 las de violación.

En las denuncias de abuso sexual, después de Montevideo y Canelones aparecen Maldonado (73), Colonia (66) y Rivera (57). En lo que refiere al atentado violento al pudor, siguen a esos dos departamentos Paysandú (62), Maldonado (57) y San José (45), y en denuncias por violación, Rivera (16), Paysandú (14), y Maldonado, Salto y Tacuarembó, con 12 casos en cada uno.

De las 20 denuncias de trata de personas, 14 fueron presentadas en Montevideo, cuatro en Canelones, una en Rivera y una en Artigas. Los casos de proxenetismo se produjeron en Montevideo (2), Artigas (2), Canelones (1), Colonia (1), Paysandú (1), y las dos denuncias de prostitución forzada se presentaron en Canelones y Rivera.