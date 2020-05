La Red uruguaya para la visibilización y prevención de la violencia en contexto gineco-obstétrico y perinatal está integrada por un conjunto de organizaciones: Nace Luz, Nacer Mejor, Nacer y ser, Meraki, Libertad sanitaria, Embarazo consciente, Alumbrando la raíz, Grupo por la humanización del parto y nacimiento Uruguay y la Intersocial Feminista.

Estas organizaciones denuncian el “avasallamiento de los derechos en salud sexual y reproductiva” en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19.

Denuncian que se están vulnerando derechos consagrados para las mujeres gestantes y sus familias. Relatan que algunas instituciones de salud prohíben el ingreso a los controles y ecografías a la o el referente afectivo de la mujer, que hay irregularidades en el calendario de controles y no hay una comunicación efectiva para reagendar estas consultas y que se está incumpliendo el derecho de la mujer a estar acompañada en el preparto, el parto o la cesárea.

Según la Ley 17.386, “toda mujer durante el tiempo que dura el trabajo de parto, incluyendo el nacimiento, tendrá derecho a estar acompañada de una persona de su confianza, o a su elección personal con el criterio que le brinde apoyo emocional”. Aún en tiempos de emergencia sanitaria a raíz de la covid-19, la reglamentación debe cumplirse.

Respecto del calendario de consultas, expresan que “preocupa enormemente el mal manejo que las instituciones de salud y de los equipos sanitarios en casi todo nuestro país, en relación a las consultas periódicas de seguimiento del embarazo, donde muchísimas mujeres embarazadas han quedado sin sus consultas de seguimiento correspondientes, sin análisis de paraclínica y hasta sin ecografías”.

Consideran que “se está desconociendo la importancia de esas instancias para la detección y tratamiento oportuno de las complicaciones que pueden desarrollarse en la gestación, generando preocupación y angustia en muchas familias gestantes debido a la falta de información precisa de cuándo se van a reanudar muchas de estas consultas”. Y agregan: “En el mejor de los casos se han realizado videollamadas o consultas de telemedicina, minimizando la importancia de la valoración clínica del bienestar materno fetal, constituyendo esto una grave omisión del adecuado seguimiento de la gestación”.

Desde las organizaciones, se exhorta a los prestadores de salud a implementar acciones inmediatas para reanudar todas las instancias de seguimiento del embarazo, acompañamiento en el preparto, parto y puerperio. Además, piden “asegurar y promover el contacto piel con piel del recién nacido con su madre, favoreciendo la lactancia materna exclusiva”. Y exigen que el Ministerio de Salud Pública (MSP) controle y supervise a los prestadores de salud.

Uno de los prestadores de salud que emitió “medidas de maternidad ante la covid-19” es el Hospital Británico. A principios de abril comunicó por medio de un correo electrónico a las y los usuarios que se tomarían precauciones “adicionales y excepcionales” dada la pandemia.

Plantean que durante el embarazo las consultas serán programadas por el ginecólogo, que las clases de parto serán virtuales y que no será posible que el padre ni otro acompañante ingresen a las ecografías obstétricas de rutina. Durante el parto, “el papá o el acompañante designado por la mamá, podrá permanecer en la sala de nacer durante todo el proceso, pero no podrá salir o intercambiarse con otro acompañante mientras dure el mismo”. Pero, en caso de cesárea, la mujer no podrá estar acompañada. “No será posible el ingreso del papá o del acompañante a la sala de operaciones. Sin embargo, para poder compartir el momento del nacimiento, se le va a entregar una tablet conectada a la cámara en directo desde la sala”, explican. En el puerperio se prohíben las visitas durante toda la internación y se permite la entrada de un único acompañante por día.

Según Leonel Briozzo, ginecólogo y docente grado 5 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, “las mujeres que no tienen covid-19 tienen derecho a estar acompañadas en el parto por quien deseen. En este proceso de pandemia tiene que haber protecciones particulares para la mujer, el acompañante y el equipo”.

Plantea que en el caso de las mujeres que sean portadoras de covid-19 hay algunos problemas asociados al ingreso con acompañantes, en particular si conviven con la mujer. “Se considera que una persona que convive con una mujer covid positiva es portadora del virus. Por lo tanto, debe guardar cuarentena y no sería recomendable que estuviera en un centro de salud, más que nada por su propia salud”. En esos casos se recomienda que la mujer recurra al servicio con un acompañante que no conviva con ella o que se tomen otras estrategias, como la telemedicina.

Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se emitió una serie de recomendaciones a los equipos de salud. Las recomendaciones incluyen el acompañamiento de las mujeres en los procesos de embarazo y nacimiento. Se reconoce que en algunas instituciones ha habido dificultades. Las denuncias que se recibieron fueron tomadas por la Dirección General de la Salud para que resuelva cómo actuar sobre estos prestadores. Se explica que en aquellos casos en los que ni la mujer ni su acompañante sean covid positivos no hay razón alguna para impedir el acompañamiento. Finalmente, la decisión de suspender el acompañamiento en los partos o cesáreas corresponde a los gestores de las instituciones, y no de los equipos de salud.

José Luis Satdjian, subsecretario del MSP, dijo a la diaria que “el protocolo está vigente”. “Los acompañantes pueden entrar, pero sabiendo que, si llegaran a tener covid, ponen en riesgo a su familia y a los trabajadores de la salud”. También anunció que el MSP emitirá un comunicado sobre este tema.